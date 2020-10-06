Український боксер Денис Берінчик 8 жовтня жовтня проведе третій захист титулу WBO International. Суперником українця стане румун Віорел Сіміон. Хто фаворит поєдинку – читайте у матеріалі Спорт 24.

Берінчик – Сіміон: прогноз

Непереможний Берінчик великими кроками мчить до поєдинку за титул WBO, пише 24 канал. Українцю потрібно провести черговий успішний бій, щоб захистити свої зазіхання на титул, яким володіє Василь Ломаченко.

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38-річний румун Віорел Сіміон аж ніяк не топ-суперник і тим паче не претендент на бій з чемпіоном світу. У 25 поєдинках румун здобув 22 перемоги та тричі програв.

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Очевидним фаворитом поєдинку є український боксер. Фахівці оцінюють шанси Дениса здобути свою 14-у поспіль перемогу коефіцієнтом 1,01. Шанс, що румун переможе Дениса оцінений коефіцієнтом 18. Ще більший коефіцієнт на нічию – 34.

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Букмекери пропонують спрогнозувати як завершиться поєдинок. Дострокова перемога Берінчика оцінена коефіцієнтом 1,65. Якщо ж Денис виграє по очках – коефіцієнт 2,10.

Дострокову перемогу Сіміона букмекери оцінили коефіцієнтом 26. Якщо ж він виграє рішенням суддів – коефіцієнт 21.

Разом з тим, фанати боксу можуть поставити на те, чи пройдуть боксери всю дистанцію з 12 раундів. Якщо так – коефіцієнт 2,05. Якщо ж ні – коефіцієнт 1,72.

Бій Берінчик – Сіміон відбудеться 7-го жовтня у Києві. Приблизний початок бою о 21:30.