Следующим соперником непобедимого Беринчика станет топ-боксер
Непобедимый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик планирует провести следующий бой против топ-соперника. Серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик может встретиться с Эммануэлем Тагое из Ганы.
Тагое станет соперником Беринчика
Денис Беринчик, одержавший 14 побед подряд, в интервью ютуб-каналу INTERSPORT Украина рассказал о своем следующем поединке.
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Беринчик заявил, что его промоутер Александр Красюк ведет переговоры с менеджером Эммануэля Тагое.
Должны санкционировать поединок. Должны назначить элиминатор на официального претендента,
– сказал Денис.
Также Беринчик обратил внимание, что WBO пока не назначила официального претендента на титул. Действующим чемпионом является Теофимо Лопес.
"Чемпион – Теофимо Лопес, и WBO дала ему 180 дней на восстановление, принятие решения о весе – что-то выбирать или принимать мой вызов и отстаивать свои пояса", – добавил Беринчик.
Что известно о Тагое?32-летний ганский боксер провел 33 боя, 32 из которых выиграл (15 нокаутом). В пассиве Тагое одно поражение, которое он потерпел в дебютном бою. В рейтинге WBO Тагое занимает 4-е место.
- В 2020 году Денис Беринчик провел два поединка. Украинец провел успешные защиты титула WBO International.
- Сначала Денис без проблем победил Эктора Сармиенто. В конце 2020 года Беринчик поиздевался над Виорелом Симионом.
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