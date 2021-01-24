Непобедимый украинский боксер легкого веса Денис Беринчик планирует провести следующий бой против топ-соперника. Серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик может встретиться с Эммануэлем Тагое из Ганы.

Тагое станет соперником Беринчика

Денис Беринчик, одержавший 14 побед подряд, в интервью ютуб-каналу INTERSPORT Украина рассказал о своем следующем поединке.

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Беринчик заявил, что его промоутер Александр Красюк ведет переговоры с менеджером Эммануэля Тагое.

Должны санкционировать поединок. Должны назначить элиминатор на официального претендента,

– сказал Денис.

Также Беринчик обратил внимание, что WBO пока не назначила официального претендента на титул. Действующим чемпионом является Теофимо Лопес.

"Чемпион – Теофимо Лопес, и WBO дала ему 180 дней на восстановление, принятие решения о весе – что-то выбирать или принимать мой вызов и отстаивать свои пояса", – добавил Беринчик.

Рейтинг Беринчика. Украинец занимает 3-ю строчку рейтинга WBO. Выше него только бывший чемпион Василий Ломаченко и претендент на титул IBF Джордж Камбосос-младший. Следовательно, именно Беринчик и Тагое могут разыграть статус претендента на пояс WBO.

Что известно о Тагое? 32-летний ганский боксер провел 33 боя, 32 из которых выиграл (15 нокаутом). В пассиве Тагое одно поражение, которое он потерпел в дебютном бою. В рейтинге WBO Тагое занимает 4-е место.