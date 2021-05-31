Беринчик – Лобов: стартовала продажа билетов на бой – цена

Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой против Артема Лобова на голых кулаках. Поединок Беринчика и Лобова смогут посетить болельщики.
Бой состоится в Киеве
Лига кулачных боев Mahatch объявила о старте продаж билетов на бой Беринчика с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.
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Цена на билеты варьируется от 600 до 3000 гривен.
- Денис Беринчик и ирландский россиянин Артем Лобов 24 июля проведут бой на голых кулаках. Поединок состоится 24 июля во Дворце спорта в Киеве.
- Поединок должен был состояться 19 июня, однако был перенесен из-за травмы Беринчика.
- Предыдущий бой Беринчик провел 21 марта по правилам бокса. Украинский боксер победил чилийца Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.