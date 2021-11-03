Реал вийшов вперед завдяки голу капітана Бенземи. Марлон грубо помилився, далеко відпустивши м'яч у своєму штрафному майданчику після пасу Трубіна, його обікрав Вінісіус і зліва викотив на порожні ворота Бенземі.

До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео голу Бенземи

Цей гол став 1000-им для мадриського клубу у Лізі чемпіонів. Раніше цієї позначки ніхто не досягав.

Реал – Шахтар: перед матчем