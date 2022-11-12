Бензема опроверг возможный пропуск старта ЧМ-2022 из-за травмы

Карим Бензема попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2022. Нападающий стал одним из семи форвардов, которых с собой в Катар возьму Дидье Дешам.

Ранее была информация, что французский нападающий Реала рискует упустить начало Мундиаля. Все из-за длительного восстановления от повреждения.

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Фанаты могут не беспокоиться

Во Франции не верили, что Карим сможет вернуться в общую группу в стартовом матче французов против Австралии. Бензема рассказал, как идет его восстановление от повреждения.

Нападающий успокоил французских болельщиков и заверил, что у него был небольшой дискомфорт, но больше ничего серьезного. Карим пообещал, что подойдет к первому матчу против австралийской команды в хорошей физической форме.

Форвард мадридского Реала надеется, что сборной удастся защитить звание чемпионов мира, полученное в 2018 году.

Победа на ЧМ? Это был бы один из самых лучших подарков для меня на день рождения. Каждый матч будет финалом. У нас очень хорошая группа, будем отдаваться игру за игрой,

– заявил Бензема.

Интересно, что финал ЧМ-2022 запланирован на 18 декабря, а уже 19 декабря Бензем будет праздновать свое 35-летие.

В марте 2007 года Бензема дебютировал за сборную Франции. В футболке национальной команды провел уже 97 поединков, в которых наколотил 37 голов.

В групповом раунде сборная Франции встретится с Австралией (22 ноября), Данией (26 ноября) и Тунисом (30 ноября).