АПЛ отдыхает в сторонке: УЕФА назвал лучшего игрока и тренера сезона 2021/2022

В прошлом году победу в Лиге чемпионов одержал мадридский Реал. Это помогло Кариму Бензему и Карло Анчелотти получить награды от УЕФА.

В четверг, 25 августа, проходит жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Среди 32 клубов-участников своих соперников узнает и номинальный чемпион Украины Шахтер.

Следите с нами Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Также традиционно на этом мероприятии УЕФА определяет лучшего игрока и тренера в предыдущем сезоне. В этот раз обе награды достались представителям мадридского Реала, пишет 24 канал.

Лучший игрок сезона 2021/2022

Практически не было интриги в голосовании за лучшего игрока. Обладателем награды стал форвард Реала Карим Бензема. Вместе с клубом форвард выиграл в прошлом году Лигу чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов.

Читайте также Динамо будет в первой корзине во время жеребьевки Лиги Европы: потенциальные соперники

В голосовании Карим опередил партнера по команде Тибо Куртуа и звезду Манчестер Сити Кевина Де Брюйне. ТОП-10 игроков в прошлом сезоне по версии УЕФА выглядят следующим образом.

Карим Бензема (Реал) Тибо Куртуа (Реал) Кевин Де Брюйне (Ман. Сити) Роберт Левандовски (Барселона) Лука Модрич (Реал) Садио Мане (Бавария) Мохаммед Салах (Ливерпуль) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Винисиус Жуниор (Реал) Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Лучший тренер сезона 2021/2022

Что касается лучшего наставника сезона 2021/2022, то им был признан коуч того же Реала Карло Анчелотти. В голосовании итальянец опередил своих коллег из АПЛ – Пепа Гвардиола (Манчестер Сити) и Юргена Клоппа (Ливерпуль).

Несмотря на то, что Карло Анчелотти до этого года трижды выигрывал ЛЧ, лучшим тренером года по версии УЕФА его признавали только в 2003 году. Тогда его Милан вместе с Андреем Шевченко в финале в серии пенальти обыграл Ювентус.