"Грязные вещи": известный боксер спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри 18 мая выйдут в ринг, чтобы определить первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. Поединок состоится в рамках вечера бокса в Эр-Рияде на "Kingdom Arena".

Сейчас интерес к этому бою начал достигать максимума. Все боксерское сообщество обсуждает различные возможные сценарии хода исторической битвы и делает свои прогнозы.

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Большое значение будут иметь судейские решения

Своими мыслями относительно "боя века" поделился британский боксер средней весовой категории Дензел Бентли. Он отдал должное Александру Усику и рассказал о сильных сторонах каждого из соперников.

"Это обещает быть хороший бой между ними, Фьюри имеет преимущество, но Усик – замечательный боксер. Он прекрасно двигается, он дрался с несколькими тяжелыми ребятами, и ему удалось их перебоксировать. Его сильные стороны в этом бою заключаются в том, что он тяжеловес, который с удовольствием боксирует и передвигается", – сказал британец.

Несмотря на это Бентли считает, что фаворитом является его земляк и заявил, что решающим фактором могут стать грязные приемы от "Цыганского короля".

У Фьюри возникнут проблемы, но когда он начнет наклонять его, удерживать и делать грязные вещи – то он сможет сделать это. Я думаю, что Фьюри победит, если он сможет делать грязные вещи, если арбитр позволит ему это и не накажет. Я думаю, что Фьюри победит по очкам, но это будет близкий бой,

– заявил Дензел Бентли.

Отметим, что накануне ожиданиями от поединка также поделился Тайсон Фьюри. Он комплиментарно высказался об украинском боксере и заявил, что главным фактором для победы станет мотивация и желание боксеров.

. Организаторы боя Усик – Фьюри подготовили для победителя особый подарок . Ему достанутся специальные часы, на которых размещены оба спортсмена.

Отметим, что осенью фанатов бокса ожидает реванш между украинцем и британцем. Он состоится в октябре 2024 года.