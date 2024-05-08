Наразі інтерес до цього бою почав сягати максимуму. Уся боксерська спільнота обговорює різні можливі сценарії перебігу історичної битви та робить свої прогнози.

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Велике значення матимуть суддівські рішення

Своїми думками щодо "бою століття" поділився британський боксер середньої вагової категорії Дензел Бентлі. Він віддав належне Олександру Усику та розповів про сильні сторони кожного з суперників.

"Це обіцяє бути хороший бій між ними, Ф’юрі має перевагу, але Усик – чудовий боксер. Він чудово рухається, він бився з кількома важкими хлопцями, і йому вдалося їх перебоксувати. Його сильні сторони в цьому бою полягають у тому, що він надважковаговик, який із задоволенням боксує та пересувається", – сказав британець.

Попри це Бентлі вважає, що фаворитом є його земляк та заявив, що вирішальним фактором можуть стати брудні прийоми від "Циганського короля".

У Ф’юрі виникнуть проблеми, але коли він почне нахиляти його, утримувати та робити брудні речі – то він зможе зробити це. Я думаю, що Ф’юрі переможе, якщо він зможе робити брудні речі, якщо арбітр дозволить йому це та не покарає. Я думаю, що Ф’юрі переможе за очками, але це буде близький бій,

– заявив Дензел Бентлі.

Зазначимо, що напередодні очікуваннями від поєдинку також поділився Тайсон Ф'юрі. Він компліментарно висловився про українського боксера та заявив, що головним фактором для перемоги стане мотивація та бажання боксерів.

Цікаво. Організатори бою Усик – Ф'юрі підготували для переможця особливий подарунок. Йому дістанеться спеціальний годинник, на якому розміщені обидва спортсмени.

Зазначимо, що восени на фанатів боксу очікує реванш між українцем та британцем. Він відбудеться у жовтні 2024 року.