Бенфика сделала официальное заявление относительно Шевченко

18 января 2022 , 12:13
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Источник:

пресс-служба Бенфики

Португальская Бенфика официально прокомментировала информацию о том, что команду возглавит украинец Андрей Шевченко. Экс-тренер сборной Украины недавно покинул итальянский клуб Дженоа.

Шевченко не будет в Бенфике

В СМИ появилась информация, якобы Шевченко примет Бенфику после того, как команду покинул Жорже Жезуш. Но в клубе опровергли слухи.

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На сайте Бенфики появилось заявление, в котором говорится, что клуб не обращался к Андрею Шевченко.

Сообщается, что единственным тренером, к которому обратилась Бенфика, был Нелсон Верисим. Он будет руководить "орлами" как минимум до конца этого сезона.

Также недавно была опровергнута информация о том, что Шевченко будет тренировать сборную Польши.

Шевченко покинул Дженоа

  • Итальянская команда Дженоа – первый клуб в тренерской карьере Андрея Шевченко. Украинец возглавил "грифонов" в ноябре 2021 года и провел во главе команды 11 матчей.
  • За это время Дженоа одержала одну победу в Кубке Италии, потерпела шесть поражений в Серии А и еще три игры чемпионата Италии свела к ничьей.
  • Последний матч во главе генуэзцев Шевченко провел против Милана в Кубке Италии. Команда украинца потерпела поражение со счетом 3:1. После этого клуб уволил Шевченко.
  • В первой игре после отставки Дженоа потерпела поражение от Фиорентины со счетом 6:0.
Автор: Михайло Гема