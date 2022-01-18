Шевченко не будет в Бенфике

В СМИ появилась информация, будто Шевченко примет Бенфику после того, как команду покинул Жорже Жезуш. Но в клубе опровергли слухи.

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На сайте Бенфики появилось заявление, в котором говорится, что клуб не обращался к Андрею Шевченко.

Сообщается, что единственным тренером, к которому обратилась Бенфика, был Нелсон Верисим. Он будет руководить "орлами" как минимум до конца этого сезона.

Также недавно была опровергнута информация о том, что Шевченко будет тренировать сборную Польши.

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