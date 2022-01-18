Шевченка не буде у Бенфіці

У ЗМІ з'явилася інформація буцімто Шевченко прийме Бенфіку після того, як команду покинув Жорже Жезуш. Та в клубі спростували чутки.

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На сайті Бенфіки з'явилася заява, в якій йдеться про те, що клуб не звертався до Андрія Шевченка.

Повідомляється, що єдиним тренером, до якого звернулася Бенфіка, був Нелсон Верісіму. Він керуватиме "орлами" як мінімум до кінця цього сезону.

Також нещодавно була спростована інформація, що Шевченко тренуватиме збірну Польщі.

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