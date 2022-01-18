Украинец обратился к своим бывшим подопечным и болельщикам. Он заявил, что ему не стыдно посмотреть на себя в зеркало.
К слову "Дженоа не заслужила Шевченко": как в сети реагируют на увольнение украинца
За два месяца мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало. Я знаю, что могу это делать,
– прокомментировал он.
Перед тем, как окончательно уйти с должности, Андрей Шевченко обратился к Дженоа. По мнению украинца, сейчас он молодой тренер. Однако спортсмен успел многого достичь в футболе, а за свою карьеру повидал много стадионов в разных уголках мира.
"Прежде чем уйти, я скажу что-то важное о Дженоа. Вы обязаны попытаться спасти место в Серии А. Для ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу", – призвал Шевченко "грифонов".
Шевченко и Дженоа: коротко
- Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. При украинском наставнике команда провела 11 матчей – семь поражений, три ничьи и одна победа.
- Сейчас команда находится в зоне вылета в Серии А.
- "Грифоны" – первый клуб в карьере Шевченко. До того украинец возглавлял сборную Украины.