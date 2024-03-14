В сборную попали игроки из семи разных клубов. Больше всего представителей в ней из каталонской Барселоны, которая, по результатам двух матчей, одолела Наполи.

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Очередное признание Лунина

Место в команде нашлось и украинскому футболисту. Андрей Лунин провел оба матча против Лейпцига, в которых суммарно совершил 12 сейвов и пропустил 1 гол.

Что интересно, он стал единственным игроком из мадридского Реала, что только подчеркивает исключительную роль вратаря в успехе "сливочных", которые были достаточно неубедительными в поединке с немцами. За свой перформанс украинец получил оценку 7.53.

Лучшим же игроком раунда признали Килиана Мбаппе. Француз в двух матчах забил 3 гола в ворота Реал Сосьедада, за что был оценен в 8.57 баллов.



Символическая сборная 1/8 финала ЛЧ / Скриншот с сайта WhoScored

Отметим, что жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 15 марта в 13:00. Действующим чемпионом турнира является Манчестер Сити.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 22 матча за Реал во всех турнирах. Он пропустил 17 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".