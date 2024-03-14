Рейнджерс – Бенфіка 0:1

Гол: Рафа Сілва, 66.

У четвер, 14 березня, в Лізі Європи проходять матчі-відповіді 1/8 фіналу. Українські клуби вже вилетіли зі змагання, але у боротьбі ще залишився один представник нашої країни, пише 24 канал.

До теми У компанії Мбаппе та Кейна: Лунін потрапив у символічну збірну 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мова про воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна, який зі своєю командою "опустився" в ЛЄ з Ліги чемпіонів. У першій грі 1/8 фіналу португальці розписали результативну нічию вдома із Рейнджерсом (2:2).

На матч у Глазго українець вже традиційно вийшов з перших хвилин. Гра проходила без явної переваги якоїсь із команд. Шотландці більше володіли м'ячем, гості ж частіше били у бік воріт.

Зустріч логічно могла б дійти до екстра-таймів, але в середині другого тайму "орли" провели вирішальний гол. Бенфіка вдало вибігла у контратаку, Ді Марія запустив Рафу Сілву сам на сам із воротарем і португалець не підвів.

Читайте також Фани Брайтона стали жертвами пограбування, отримавши ножові поранення перед матчем ЛЄ у Римі

Рейнджерс намагався активніше грати в нападі, але по факту навіть після голу Сілви лісабонці були ближчими до голу. Тим не менше, Бенфіка обмежилась одним м'ячем та вийшла у чвертьфінал. Трубін же здійснив три сейви та у підсумку оформив 14-ий кліншит у сезоні.