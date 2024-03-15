14 марта состоялось восемь матчей, в которых определились счастливчики, которые попали в следующую стадию второго по престижности еврокубкового турнира по футболу. На четвертьфинальной стадии должно быть очень интересно, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в четвертьфинале Лиги Европы
Итальянская серия А будет иметь больше всего представителей в следующем раунде Лиги Европы. Три итальянских клуба пробились в четвертьфинал турнира.
Также в 1/4 финала Лиги Европы вышел Байер, который выдает невероятный сезон, как в немецкой Бундеслиге, так и в еврокубках.
Одним из самых мощных четвертьфиналистов является Ливерпуль. Юрген Клопп имеет большое желание громко хлопнуть дверью в своем последнем сезоне во главе "мерсайдцев".
Украина будет иметь своего представителя в четвертьфинале ЛЕ-2023/2024. Бенфика прошла в 1/8 Рейнджерс. По итогам двух матчей 2:3 в пользу "орлов".
- Вест Хэм;
- Марсель;
- Бенфика;
- Милан;
- Аталанта;
- Байер;
- Рома;
- Ливерпуль.