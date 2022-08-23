Динамо и Бенфика играют во втором поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой португальцев со счетом 2:0.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Бенфика – Динамо в квалификации Лиги чемпионов

А в Лиссабоне Динамо и вовсе посыпалось, пропустив уже трижды до перерыва, пишет 24 канал. Счет сумел открыть Николас Отаменди. Аргентинец точно запер навес от Давида Нереса с фланга.

Видео гола Отаменди:

Напомним, что победитель дуэли получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. А вот неудачное противостояние продолжит свой европуть в Лиге Европы.