Динамо та Бенфіка грають у другому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилась перемогою португальців із рахунком 2:0.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

А у Лісабоні Динамо і зовсім посипалось, пропустивши тричі вже до перерви, пише 24 канал. Рахунок зумів відкрити Ніколас Отаменді. Аргентинець точно замкнув навіс від Давіда Нереса з флангу.

Відео голу Отаменді:

Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку в групову стадію Ліги чемпіонів. А ось невдаха протистояння продовжить свій єврошлях у Лізі Європи.