Динамо та Бенфіка грають у другому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилась перемогою португальців із рахунком 2:0.
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
А у Лісабоні Динамо і зовсім посипалось, пропустивши тричі вже до перерви, пише 24 канал. Рахунок зумів відкрити Ніколас Отаменді. Аргентинець точно замкнув навіс від Давіда Нереса з флангу.
Відео голу Отаменді:
Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку в групову стадію Ліги чемпіонів. А ось невдаха протистояння продовжить свій єврошлях у Лізі Європи.