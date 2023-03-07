Во вторник, 7 марта, определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Португальская Бенфика выиграла первый тайм ответного матча с Брюгге.

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Сначала Рафа Силва воспользовался отличной передачей Гонсалу Рамуша и отправил первый мяч в сетку ворот Брюгге. А на 2-й компенсированной минуте первого тайма уже сам Рамуш удвоил преимущество "орлов".

Видео гола Рамуша

На 57-й минуте матча Рамуш оформил дубль и снял вопросы о победителе дуэли. Форвард взлета пробил в левый нижний угол ворот.

Второй гол Рамуша

Напомним, что именно Гонсалу Рамуш вытеснил из состава Бенфики Романа Яремчука. Украинский форвард летом 2022 перешел в Брюгге, но никак не может найти свою игру.