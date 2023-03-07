У вівторок, 7 березня, визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Португальська Бенфіка виграла перший тайм матчу-відповіді з Брюгге.

Читайте також Челсі залишається у грі: конкурент Мудрика забив незграбний гол у ворота Боруссії в ЛЧ – відео

Спочатку Рафа Сілва скористався чудовою передачею Гонсалу Рамуша та відправив перший м'яч у сітку воріт Брюгге. А на 2-й компенсованій хвилині першого тайму вже сам Рамуш подвоїв перевагу "орлів".

Відео голу Рамуша

На 57-й хвилині матчу Рамуш оформив дубль та зняв питання про переможця дуелі. Форвард зльоту пробив у лівий нижній кут воріт.

Другий гол Рамуша

Нагадаємо, що саме Гонсалу Рамуш витіснив зі складу Бенфіки Романа Яремчука. Український форвард влітку 2022 року перейшов до Брюгге, але ніяк не може знайти свою гру.