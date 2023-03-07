Челси и Боруссия Дортмунд проводят ответные матчи в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Дортмунде завершилась минимальной победой немцев.

Следите с нами Челси – Боруссия: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонцы начали с места в карьер и прижали гостей к воротам. Одним из самых активных нападающих Челси был Рахим Стерлинг, занявший место Михаила Мудрика на левом фланге.

И именно англичанин сумел открыть счет. За две минуты до перерыва Рахим неудачно принял мяч от Чилуэлла в центре штрафной, но успел подхватить и прошить кипера Боруссии. Таким образом, счет по итогам двух игр сравнялся.

Видео гола Рахима Стерлинга: