Бондарь: У нас очень хорошая конкуренция, сильные игроки

Центральный защитник Шахтера не стал разбирать игру, а оставил сделать тренерскому штабу национальной команды. Валерий Бондарь заверил, что все футболисты стараются и отдают все силы, чтобы стать стабильным игроком основы сборной.

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Это национальная сборная, и когда ты выходишь в основном составе – это очень мотивирует. Конечно, каждый хочет играть в основе, но у нас очень хорошая конкуренция, сильные игроки. Был шанс для многих игроков, мы все старались выложиться и показать, что мы можем играть в стартовом составе.

– рассказал футболист Украины.

Напомним, что Александр Петраков выпустил неожиданную одиннадцатку на игру против Ирландии. Победу сборной принес Виктор Цыганков, забивший единственный гол во встрече Лиги наций.

"Финальная часть – мечта каждого футболиста"

Защитник "сине-желтых" вспомнил болезненное поражение от Уэльса в финальном сражении за чемпионат мира-2022. Бондарь рассказал об атмосфере в раздевалке после поединка, разрушенной мечте и о том, как игроки нашли силы в себе на игру против Ирландии.

"В раздевалке и в отеле после матча была полная тишина. Просто разочарование и очень трудно останавливаться в шаге от ЧМ. Финальная часть – мечта каждого футболиста. Мы – профессионалы. Надо настраиваться на каждую игру. Это новый этап, новый турнир и хотелось сегодня победить , тем более новым составом. Мы стремились только к победе", – ответил Валерий.

О поддержке украинских болельщиков

На трибунах стадиона "Авива" собралось около 3,5 тысячи украинских болельщиков, которые горячо поддерживали сборную в течение всех 90 минут. Бондарь был приятно удивлен такому огромному количеству наших фанатов в далеком Дублине.

"Откровенно, мы даже немного удивлены, что так много украинских болельщиков на трибунах. Очень рады видеть их на стадионе, это хоть как-то отрывает от современных новостей. Мы все читаем, все видим", – добавил защитник.

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"Нам нужно выходить на поле и делать свою работу"

Бондарь откровенно рассказал, запрещает ли тренерский штаб читать новости о войне в Украине. По словам Валерия, это сделать нереально, кто хочет, тот читает. Футболист добавил, что вся сборная выходит на футбольное поле ради нашей страны и украинских военных, защищающих страну в горячих точках.

Это невозможно сделать. Кто хочет читать – тот будет читать. Нас тренер настраивает на игру, переключает темы, общаемся, шутим, чтобы мы на этом не "зацикливались", а были хорошо подготовлены, в том числе морально. А нам нужно выходить на поле и делать свою работу. Каждый работает на своем фронте, поэтому мы здесь бьемся за Украину, за нашу нацию, за ребят на передовой,

– сказал защитник сборной.

Бондарь составил компанию Денису Попову в центре защиты Украины. Эта пара молодых центрбеков помогла Андрею Лунину сохранить свои ворота "на замке".

К слову. Следующий матч сборной Украины в Лиге наций стартует 11 июня. Соперником "сине-желтых" станет Армения.