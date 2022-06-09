Бондар: У нас дуже хороша конкуренція, сильні гравці

Центральний оборонець Шахтаря не став розбирати гру, а залишив це зробити тренерському штабу національної команди. Валерій Бондар запевнив, що усі футболісти стараються та віддають усі сили, щоб стати стабільним гравцем основи збірної.

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Це національна збірна і коли ти виходиш в основному складі – це дуже мотивує. Звісно, кожен хоче грати в основі, але у нас дуже хороша конкуренція, сильні гравці. Був шанс для багатьох гравців, ми всі старалися викластися і показати, що ми можемо грати в стартовому складі,

– розповів футболіст України.

Нагадаємо, що Олександр Петраков випустив несподівану одинадцятку на гру проти Ірландії. Перемогу збірній приніс Віктор Циганков, який забив єдиний гол у зустрічі Ліги націй.

"Фінальна частина – мрія кожного футболіста"

Захисник "синьо-жовтих" пригадав болючу поразку від Уельсу у фінальній битві за чемпіонат світу-2022. Бондар розповів про атмосферу у роздягальні після поєдинку, зруйновану мрію та те, як гравці знайшли сили у собі на гру проти Ірландії.

"У роздягальні та в готелі після матчу була повна тиша. Просто розчарування і дуже важко зупинятися за крок до ЧС. Фінальна частина – мрія кожного футболіста. Ми – професіонали. Треба налаштовуватися на кожну гру. Це новий етап, новий турнір і хотілося сьогодні перемогти, тим паче новим складом. Ми прагнули тільки перемоги", – відповів Валерій.

Про підтримку українських уболівальників

На трибунах стадіону "Авіва" зібралось близько 3,5 тисяч українських уболівальників, які палко підтримували збірну протягом усі 90 хвилин. Бондар був приємно здивований такій величезній кількості наших фанатів у далекому Дубліні.

"Відверто, ми навіть трохи здивовані, що так багато українських вболівальників на трибунах. Дуже раді бачити їх на стадіоні, це хоч якось відриває від новин сьогодення. Ми все читаємо, все бачимо", – додав захисник.

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"Нам треба виходити на поле і робити свою роботу"

Бондар відверто розповів, чи забороняє тренерський штаб читати новини про війну в Україні. За словами Валерія, це зробити нереально, хто хоче, той читає. Футболіст додав, що уся збірна виходить на футбольне поле заради нашої країни та українських військових, які боронять країну у гарячих точках.

Це неможливо зробити. Хто хоче читати – той читатиме. Нас тренер налаштовує на гру, перемикає теми, спілкуємось, жартуємо, щоб ми на цьому не "зациклювались", а буди добре підготовлені, в тому числі морально. А нам треба виходити на поле і робити свою роботу. Кожен працює на своєму фронті, тому ми саме тут б‘ємось за Україну, за нашу націю, за хлопців на передовій,

– сказав оборонець збірної.

Бондар склав компанію Денису Попову у центрі захисту України. Ця пара молодих центрбеків допомогла Андрію Луніну зберегти свої ворота "на замку".

До слова. Наступний матч збірної України у Лізі націй стартує 11 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане Вірменія.