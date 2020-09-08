Білоруські футболісти отримали жорстоке покарання за протест під час матчу
Футбольний клуб "Крумкачі" в Білорусі був оштрафований за поведінку своїх футболістів. Ті вийшли на гру у футболках з написом "Ми проти насилля" та затримали початок матчу.
Контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації "Білоруська федерація футболу" покарав "Крумкачи" за порушення двох правил – "Затримка початку матчу" та "Недотримання вимог до організації матчу". І оштрафував загалом на 125 базових величин (50 за перше порушення та 75 – за друге). Це 3375 білоруських рублів (понад 35,5 тисяч гривень). При цьому покарання за перше порушення складає від 50 до 100 базових величин. Натомість покарання за друге порушення – від 10 до 100 базових величин.
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За що покарали "Крумкачі"
Історія зі штрафом для "Крумкачі" почалася ще 23 серпня. В цей день команда вийшла на матч проти "Хімок" у футболках з написом "Ми з народом" спереду та "Футбол для глядачів" на спині. За це вони отримали попередження від футбольної влади в Білорусі. Але тоді обійшлося без штрафу.
Однак 30 серпня в Мінську жорстоко побили та затримали двох гравців команди – Павла Рассолько та Сергія Козеку. Затримали їх під час масових акцій протесту в Білорусі. Хоча спортсмени участі в них не брали, а поверталися додому після тренування. Вночі після затримання Козеку госпіталізували – в нього був зламаний один з хребців та були пошкоджені нирки.
1 вересня "Крумкачи" мали матч проти мінського "Динамо" в кубку країни. Саме на цю гру футболісти вийшли у футболках з написом "Ми проти насилля" спереду". На спині було написано "Рассолько, Козека… та інші".
Вже згодом стало відомо, що футболісти планували вийти у цих футболках на передматчеву розминку. Але представники федерації футболу не дали їм це зробити. І гравці в цих футболках вийшли вже на гру. Тож затримка початку матчу, за який "Крумкачі" отримали штраф, виникла через те, що футболісти передягалися у свою форму тоді, коли команди були вже на полі.
Окрім того, на початку матчу футболісти дві хвилини просто стояли на своїх позиціях, не розігруючи м'яч. Натомість вони плескали глядачам на трибунах. До такого ж кроку команда вдалася і у матчі, який відбувся 6 вересня. Однак цього разу на гру футболісти вийшли без футболок з написами.