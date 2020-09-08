Футбольний клуб "Крумкачі" в Білорусі був оштрафований за поведінку своїх футболістів. Ті вийшли на гру у футболках з написом "Ми проти насилля" та затримали початок матчу.

Контрольно-дисциплінарний комітет Асоціації "Білоруська федерація футболу" покарав "Крумкачи" за порушення двох правил – "Затримка початку матчу" та "Недотримання вимог до організації матчу". І оштрафував загалом на 125 базових величин (50 за перше порушення та 75 – за друге). Це 3375 білоруських рублів (понад 35,5 тисяч гривень). При цьому покарання за перше порушення складає від 50 до 100 базових величин. Натомість покарання за друге порушення – від 10 до 100 базових величин.

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За що покарали "Крумкачі"

Історія зі штрафом для "Крумкачі" почалася ще 23 серпня. В цей день команда вийшла на матч проти "Хімок" у футболках з написом "Ми з народом" спереду та "Футбол для глядачів" на спині. За це вони отримали попередження від футбольної влади в Білорусі. Але тоді обійшлося без штрафу.

Однак 30 серпня в Мінську жорстоко побили та затримали двох гравців команди – Павла Рассолько та Сергія Козеку. Затримали їх під час масових акцій протесту в Білорусі. Хоча спортсмени участі в них не брали, а поверталися додому після тренування. Вночі після затримання Козеку госпіталізували – в нього був зламаний один з хребців та були пошкоджені нирки.

1 вересня "Крумкачи" мали матч проти мінського "Динамо" в кубку країни. Саме на цю гру футболісти вийшли у футболках з написом "Ми проти насилля" спереду". На спині було написано "Рассолько, Козека… та інші".

Вже згодом стало відомо, що футболісти планували вийти у цих футболках на передматчеву розминку. Але представники федерації футболу не дали їм це зробити. І гравці в цих футболках вийшли вже на гру. Тож затримка початку матчу, за який "Крумкачі" отримали штраф, виникла через те, що футболісти передягалися у свою форму тоді, коли команди були вже на полі.

«Крумкачоў» аштрафавалі на Br 3375 пасля матчу з «Дынама-Менск».



Прэс-сакратар футбольнага клубу «Крумкачы» пракаментаваў «Белсату» штраф:



«Знайшлі фармальную прычыну, каб прыдрацца. Маўляў, за тое што зацягвалі час у матчы. Прычым далі па максімум - 125 базавых». pic.twitter.com/0097udz9Oy — Белсат TV (@Belsat_TV) September 8, 2020

Окрім того, на початку матчу футболісти дві хвилини просто стояли на своїх позиціях, не розігруючи м'яч. Натомість вони плескали глядачам на трибунах. До такого ж кроку команда вдалася і у матчі, який відбувся 6 вересня. Однак цього разу на гру футболісти вийшли без футболок з написами.