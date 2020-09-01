Футболисты белорусского клуба "Крумкачи "вышли на матч в футболках с надписью"Мы против насилия". Накануне двоих футболистов команды сильно избили во время акций протеста в Минске. Одного из них госпитализировали с тяжелыми травмами.

С начала массовых протестов в Беларуси, местная власть сначала перенесла один тур чемпионата, а второй решила провести без зрителей. Поэтому игра 1 сентября между "Крумкачами" и минским "Динамо" в кубке Беларуси стала первой, на которую пустили болельщиков на стадион. Фото и видео с матча опубликовали издания "Наша Нива" и TUT.by.

Особенным этот матч стал и из-за того, что в воскресенье, 30 августа, два игрока "Крумкачей", Сергей Козек и Александр Рассолько, были жестко задержаны правоохранителями. Футболистов избили во время задержания, одного из них ночью в кандалах и под конвоем госпитализировали. У Козека обнаружили поврежденные почки и переломанный третий позвонок. Теперь его ожидает долгий срок реабилитации.

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Их обвиняли в нападении на милицейскую машину, но после ночи в отделении милиции обвинения были сняты.

Поэтому на матч футболисты "Крумкачи" вышли в футболках с надписями "Мы против насилия" спереди и "Рассолько, Козека... и других" сзади.



Игроки "Крумкачей" вышли в футболках с надписью "Мы против насилия" / фото Наша Нива

При этом местная федерация не дала разрешение на использование таких футболок. Поэтому команду теперь ожидает штраф. До этого клуб оштрафовали за то, что они вышли на предыдущую игру в футболках с надписью "Мы с народом".

Сам матч начался с того, что футболисты две минуты просто стояли на поле, не играя в футбол. Стоит отметить, что минское "Динамо" – клуб в структуре МВД Беларуси.

На 18-й минуте "Крумкачи" забили гол. Праздновали они его, подняв кулак и два пальца вверх. А также показав сердце. Такие символы использует оппонентка Лукашенко на выборах президента Беларуси – Светлана Тихановская.

На самих трибунах болельщики выкрикивали "Живет Беларусь" и "Уходи!".

В клубе пообещали вырученные с продажи билетов на этот матч средства перечислить в помощь пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей.