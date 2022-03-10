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Польская теннисистка против войны, которым страдают невинные люди и дети. Швёнтек решила хоть как-то поддержать украинцев. Спортсменка будет выступать на турнире в Индиан-Уэллс с лентой цветов в цветах украинского флага.
Ига добавила, что у ее команды будет много лент, поэтому кто-нибудь тоже может присоединиться к такому маленькому, но трогательному жесту.
Швёнтек: Помощь пострадавшим – это наша первая реакция
"Мне всего 20 лет, у меня не такой большой жизненный опыт, поэтому я не буду делать вид, что точно знаю, как помогать в условиях войны. Я доверяю конкретным учреждениям и моей команде. Я знаю, что стоит поддерживать такие организации, как Polish Humanitarian Action или Польский Красный Крест и другие, организованно помогающие и поддерживающие людей», – говорится в посте Иги.
Польская теннисистка призналась, что приятно удивлена мужеством украинского народа и армии Украины, которые не сдаются после нападения России.
Я восхищаюсь силой и мужеством украинцев и горжусь поляками, которые оказывают огромную помощь украинцам, открывают свои дома и поддерживают беженцев на границах. Помощь пострадавшим – это наша первая реакция. Помощь нужна и, вероятно, потребуется и в будущем, поэтому важно поддерживать общественные организации, имеющие многолетний опыт работы во время гуманитарных кризисов,
– написала Швёнтек.
"Хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами"
Также Швёнтек обратилась к украинских теннисистам, которые нашли в себе силы и продолжают выступать на соревнованиях.
"Как спортсмен и полька хочу выразить солидарность с украинскими теннисистами. Я видела, что их предыдущие матчи давались им непросто, но в то же время они были очень важны. Я также считаю, что важно делать свою работу – играть в теннис. Когда мы играем и когда выигрываем, люди могут услышать нас. Когда мы играем, мы общаемся со СМИ со всего мира. То, что мы говорим, важно для наших болельщиков, и это огромная привилегия и ответственность", – подытожила полячка.
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