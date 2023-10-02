"Он слишком крут": бывший чемпион высказался о своем фаворите боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион Тони Беллью не со слов знает о боксерском качестве Александра Усика. Он встречался с ним в ринге в 2018 году в бою за абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, где проиграл украинцу нокаутом, после чего завершил карьеру.

Позже Александр Усик перешел в дивизион супертяжеловесов и завоевал 3 чемпионских титула. До статуса абсолюта в этом дивизионе ему не хватает только пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Британец долго избегал "боя века", но все же согласился, подписав контракт на титульный поединок, поэтому уже в ближайшее время в хевивейте впервые в истории появится абсолютный чемпион, обладающий 4 поясами.

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Оптимистический прогноз от Беллью

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) с нетерпением, как и весь мир бокса, ожидает мегафайта. Он сделал прогноз на бой между непобедимыми спортсменами в хевивейте Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) и, в отличие от букмекеров, не считает британца фаворитом

Если это произошло (заключение контракта – 24 Канал), то это большая заслуга обоих лагерей. Один лагерь явно хотел этого до конца, а другой наблюдал и делал все, чтобы этого не произошло, но теперь я отдаю должное им обоим. Я всегда говорил, что единственное, что может победить Александра Усика – это габариты, но я все равно считаю, что он слишком крут,

– сказал Беллью.

Отметим, что окончательная дата боя Фьюри – Усик еще не определена, потенциальной же называют 23 декабря 2023 года или январь 2024 года.