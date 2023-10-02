Пізніше Олександр Усик перейшов у дивізіон суперважковаговиків та здобув 3 чемпіонські титули. До статусу абсолюта у цьому дивізіоні йому не вистачає лише пояса WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі. Британець довго уникав "бою століття", але все ж таки погодився, підписавши контракт на титульний поєдинок, тому вже найближчим часом у хевівейті вперше в історії з'явиться абсолютний чемпіон, який володітиме 4 поясами.

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Оптимістичний прогноз від Беллью

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Тоні Беллью (30-3-1, 20 KO) з нетерпінням, як і весь світ боксу, очікує на мегафайт. Він зробив прогноз на бій між непереможними спортсменами у хевівейті Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) та Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та, на відміну від букмекерів, не вважає британця фаворитом.

Якщо це сталося (підписання контракту – 24 Канал), то це велика заслуга обох таборів. Один табір явно хотів цього до кінця, а інший спостерігав і робив усе, щоб цього не сталося, але тепер я віддаю належне їм обом. Я завжди говорив, що єдине, що може перемогти Олександра Усика – це габарити, але я все одно вважаю, що він занадто крутий,

– сказав Беллью.

Зазначимо, що наразі остаточна дата бою Ф'юрі – Усик ще не визначена, потенційною ж називають 23 грудня 2023 року або січень 2024 року.

Важливо. Свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. На цьому поєдинку буде присутній і Олександр Усик, саме після закінчення шоу між найкращими панчерами світу очікується вихід у ринг українця, де й мають оголосити дату бою за абсолютного чемпіона.