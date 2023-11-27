Соперником, ставшим последним для украинца в этой весовой категории был Тони Беллью. В той битве Александр защищал все свои титулы, после чего решил попробовать себя в королевском весе.

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Беллью: Слава Богу, что судья меня не пустил продолжать бой

Поединок прошел в ноябре 2018 года и украинец победил благодаря техническому нокауту во время восьмого раунда. По очкам на тот момент побеждал британский боксер.

Бывший чемпион мира вспомнил, каким был тот бой и рассказал, благодаря чему Александр Усик добился большого успеха в боксе.

Это было очень трудно. Очевидно, что он удивителен. Я сражался с более сильными людьми, с более быстрыми людьми, но я никогда не сражался с кем-то, как он, у кого есть все. Он читает тебя. Он загружает информацию о том, что вы делаете. У него в голове загружены все данные о тебе.



Для этого ему нужно 3 раунда. Со мной ему понадобилось 8. И тогда он это делает, он нажал курок. Но я был истощен. Помню все до седьмого раунда. Восьмой раунд не помню,

– заявил Тони Беллью.

Британец подробно рассказал о решающем моменте боя и поблагодарил рефери, который не позволил ему продолжать бой.

"Я поднялся на счет шесть. Усик меня не нокаутировал… Я встал на шесть, слава Богу, что судья меня не пустил продолжать бой, потому что он бы меня убил. Рефери буквально спас мне жизнь. Следующий удар, вероятно, убил бы меня.

Итак, бокс на самом высоком профессиональном уровне – это брутально. Моим приоритетом было вернуться домой целым. А уже потом нужно было победить любой ценой".

Напомним, что после того боя Тони Беллью закончил свою карьеру. На профессиональном уровне он провел 34 поединка, в которых одержал 30 побед, один бой закончился вничью и потерпел три поражения.

Интересно. Ранее британец дал прогноз на бой Усик – Фьюри. По его мнению, украинец "слишком крут", а единственный шанс для "Жадного пуза" – это его габариты.