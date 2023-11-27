Суперником, який став останнім для українця в цій ваговій категорії був Тоні Белью. У тій битві Олександр захищав усі свої титули, після чого вирішив спробувати себе у королівській вазі.

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Белью: Слава Богу, що суддя мене не пустив продовжувати бій

Поєдинок відбувся в листопаді 2018 року й українець переміг завдяки технічному нокауту під час восьмого раунду. За очками на той момент перемагав британський боксер.

Колишній чемпіон світу пригадав, яким був той бій та розповів, завдяки чому Олександр Усик досягнув великого успіху в боксі.

Це було занадто складно. Очевидно, що він дивовижний. Я бився з сильнішими людьми, зі швидшими людьми, але я ніколи не бився з кимось, як він, у кого є все. Він тебе читає. Він завантажує інформацію про те, що ви робите. У нього в голові завантажені всі дані про тебе.



Для цього йому потрібно 3 раунди. Зі мною йому знадобилося 8. І тоді він це робить, він натиснув на курок. Але я був виснажений. Пам’ятаю все до сьомого раунду. Восьмий раунд не пам’ятаю,

– заявив Тоні Белью.

Британець детально розповів про вирішальний момент того бою та подякував рефері, який не дозволив йому продовжувати бій:

"Я піднявся на рахунок шість. Усик мене не нокаутував… Я встав на шість, слава Богу, що суддя мене не пустив продовжувати бій, тому що він би мене вбив. Рефері буквально врятував мені життя. Наступний удар, ймовірно, вбив би мене.

Отже, бокс на найвищому професійному рівні – це брутально. Моїм пріоритетом було повернутися додому цілим. А вже потім треба було перемогти за будь-яку ціну".

Нагадаємо, що після того бою Тоні Белью закінчив свою кар'єру. На професійному рівні він провів 34 поєдинки, у яких здобув 30 перемог, один бій закінчився внічию та зазнав трьох поразок.

Цікаво. Раніше британець дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі. На його думку, українець "занадто крутий", а єдиний шанс для "Жадібного пуза" – це його габарити.