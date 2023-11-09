Одним из тех, кто лично смог оценить крутость Александра Усика, стал бывший чемпион мира Тони Беллью. Британец выходил в ринг против украинца, чтобы попытаться забрать все чемпионские титулы в крузервейте, однако безуспешно.

Читайте также Он сражался с Ломаченко: экс-чемпион получил 2 пожизненных заключения за жестокое убийство беременной

Беллью считает Усика лучшим в истории

Беллью проиграл тот бой нокаутом и закончил карьеру, а Усик перешел в верхтяжелый вес. После этого британец всегда с уважением отзывается об украинском чемпионе.

Тони ответил на вопрос, кого он считает лучшим боксером в истории тяжелого веса, и Беллью без колебаний заявил, что это Усик и сравнил его с другим великим чемпионом.

Этот парень – лучший боец тяжелого веса в истории. В истории спорта нет такого бойца крузервейта, который победил бы Александра Усика, мне все равно, кто ты. Эвандер Холифилд его бы разгадал, но не поймал бы,

– сказал Беллью.

Напомним, что свой следующий бой Александр Усик должен провести уже в ближайшие месяцы. Официальной даты битвы против Тайсона Фьюри пока нет, но ожидается, что она состоится в январе-феврале 2024 года.