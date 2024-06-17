Конкуренты Украины на Евро: онлайн-трансляция матча Бельгия – Словакия

Сборные Бельгии и Словакии сыграют на чемпионате Европы 17 июня 2024 года. Трансляцию игры во Франкфурте-на-Майне можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

В понедельник, 17 июня, на Евро-2024 пройдут матчи первого тура в группе Е. После игры между Румынией и Украиной начнется встреча наших конкурентов по группе – Словакии и Бельгии, пишет 24 Канал.

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Будущие соперники Украины

Бельгийцы подошли к турниру в разбалансированном составе. Атакующий потенциал "красных дьяволов" поражает, у Доменико Тедеско есть очень большой выбор игроков в полузащите и нападении. Лидерами этих звеньев являются Де Брюйне и Лукаку.

Зато защита команды вызывает определенные сомнения. Вертонгена и Алдервейрельда заменяют пока не очень опытные футболисты. А вратарское звено откровенно проседает из-за ссоры между тренером и Тибо Куртуа.

Из-за этого Тедеско отказался от, возможно, лучшего вратаря мира. К тому же, травмы получили опытные Теат, Вертонген и Менье, а участие Витцеля под вопросом. Поэтому оборона бельгийцев поэтому будет молодой.

Словакия же наоборот выглядит довольно сбалансированной командой, хотя и кадровой ниже классом Бельгии. У наших соседей есть лидеры в каждой из линии, а тренером является итальянец Кальцона, который научил словаков тактике и дисциплине.

К тому же, сборная Словакии подошла к Евро без кадровых потерь, а в отборе уверенно вышла со второго места в непростой группе. Поскольку во втором туре подопечные Кальцони будут играть с Украиной, наша команда может надеяться, что первый тур повлияет кадрово на словаков.

Ориентировочные составы:

: Кастельс – Фаес, Витцель, Дебаст – Кастань, Онана, Мангала, Доку – Де Брюйне – Троссар, Лукаку.: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Суслов, Боженик, Гараслин.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Бельгия – Словакия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия – Словакия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.