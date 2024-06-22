Важная игра для Украины: онлайн-трансляция матча Бельгия – Румыния на Евро-2024

Сборные Бельгии и Румынии сыграют на чемпионате Европы 22 июня 2024 года. Трансляцию игры в Кельне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 22 июня, пройдут три матча на чемпионате Европы-2024. На вечер вынесена игра с участием соперников Украины по группе Е. Бельгия сразится с Румынией, пишет 24 Канал.

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Особый интерес для Украины

Группа Е начала удивлять фанатов уже с первого тура. Скромные румыны неожиданно разгромили Украину, тогда как мощная Бельгия не смогла взять ни балла в матче со Словакией.

Теперь же подопечным Тедеско надо кровь из носу побеждать Румынию, чтобы оставаться в борьбе за первые места квартета. Безусловно, кадровый потенциал Бельгии существенно превосходит соперника.

Впрочем, Украина тоже была сильнее румын на бумаге, но на поле получилась совсем другая картина. Трудно поверить, что подопечным Йорданеску удастся снова сотворить сенсацию, но почему бы и нет?

Румыны подходят к матчу без кадровых потерь. Бельгия же наоборот продолжает страдать от кадрового дефицита в защите. Витцель и Менье все так же недоступны, но должен вернуться в основу Теат.

Ориентировочные составы:

: Кастельс – Фаес, Дебаст, Теат – Кастань, Онана, Тилеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.: Ницэ – Рациу, Дрэгушин, Бурка, Банку – Р. Марин, М. Марин – Коман, Станчу, Ман – Дрэгуш.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Бельгия – Румыния пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия – Румыния. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.