В Бельгии не ждут Яремчука: Брюгге ответил на слухи о досрочном возвращении украинца

Украинский форвард Роман Яремчук на арендных условиях защищает цвет Валенсии. Права на 28-летнего футболиста принадлежат бельгийскому Брюгге.

"Летучие мыши" рассчитывали, что Роман Яремчук станет основным форвардом команды и будет демонстрировать стабильную результативность. Однако пока у бомбардира есть определенные проблемы с адаптацией у чемпионату.

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Яремчуку комфортно в Испании

Это породило слухи, будто бы Валенсия собирается разорвать годовое арендное соглашение с Брюгге и вернуть футболиста. Сообщалось, что у Романа есть вариант трудоустройства в Серии А.

В Бельгии опровергли эти инсайды. Пока Брюгге не получал никаких запросов от Валенсии по расторжению соглашения.

"Черно-синие" также не нуждаются в помощи форварды. Сейчас Яремчуку и его семье комфортно в Испании и что-либо менять он не собирается.

Раньше форвард сборной Украины также опроверг слухи об уходе из Валенсии.

Яремчук в Испании