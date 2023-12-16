В Бельгии не ждут Яремчука: Брюгге ответил на слухи о досрочном возвращении украинца
Источник:Nieuwsblad.be
Украинский форвард Роман Яремчук на арендных условиях защищает цвет Валенсии. Права на 28-летнего футболиста принадлежат бельгийскому Брюгге.
"Летучие мыши" рассчитывали, что Роман Яремчук станет основным форвардом команды и будет демонстрировать стабильную результативность. Однако пока у бомбардира есть определенные проблемы с адаптацией у чемпионату.
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Яремчуку комфортно в Испании
Это породило слухи, будто бы Валенсия собирается разорвать годовое арендное соглашение с Брюгге и вернуть футболиста. Сообщалось, что у Романа есть вариант трудоустройства в Серии А.
В Бельгии опровергли эти инсайды. Пока Брюгге не получал никаких запросов от Валенсии по расторжению соглашения.
"Черно-синие" также не нуждаются в помощи форварды. Сейчас Яремчуку и его семье комфортно в Испании и что-либо менять он не собирается.
Раньше форвард сборной Украины также опроверг слухи об уходе из Валенсии.
Яремчук в Испании
- Напомним, что Роман Яремчук открыл счет своим забитым голам в Испании. Результативный удар украинца в матче против Аросы вывел "летучих мышей" в следующий раунд Кубка Испании.
- В общей сложности Яремчук сыграл 12 матчей с Валенсией во всех турнирах.
- В субботу, 16 декабря, Валенсия сыграет домашний поединок против Барселоны.
- После 16 сыгранных туров "летучие мыши" занимают 11 место в таблице Ла Лиги.