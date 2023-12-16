"Кажани" розраховували, що Роман Яремчук стане основним форвардом команди та демонструватиме стабільну результативність. Однак наразі бомбардир має певні проблеми з адаптацією до чемпіонату.
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Яремчуку комфортно в Іспанії
Це породило чутки, нібито Валенсія збирається розірвати річну орендну угоду з Брюгге та повернути футболіста. Повідомлялося, що у Романа є варіант із працевлаштуванням в Серії А.
У Бельгії спростували ці інсайди. Наразі Брюгге не отримував жодних запитів від Валенсії про розірвання угоди.
"Чорно-сині" також не потребують допомоги форварди. Наразі Яремчуку та його родині комфортно в Іспанії і щось змінювати він не збирається.
Раніше форвард збірної України також спростував чутки про відхід з Валенсії.
Яремчук в Іспанії
- Нагадаємо, що Роман Яремчук відкрив лік своїм забитим голам в Іспанії. Результативний удар українця в матчі проти Ароси вивів "кажанів" у наступний раунд Кубка Іспанії.
- Загалом Яремчук зіграв 12 матчів з Валенсію у всіх турнірах.
- У суботу, 16 грудня, Валенсія зіграє домашній поєдинок проти Барселони.
- Після 16 зіграних турів "кажани" займають 11 місце в таблиці Ла Ліги.