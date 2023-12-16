"Кажани" розраховували, що Роман Яремчук стане основним форвардом команди та демонструватиме стабільну результативність. Однак наразі бомбардир має певні проблеми з адаптацією до чемпіонату.

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Яремчуку комфортно в Іспанії

Це породило чутки, нібито Валенсія збирається розірвати річну орендну угоду з Брюгге та повернути футболіста. Повідомлялося, що у Романа є варіант із працевлаштуванням в Серії А.

У Бельгії спростували ці інсайди. Наразі Брюгге не отримував жодних запитів від Валенсії про розірвання угоди.

"Чорно-сині" також не потребують допомоги форварди. Наразі Яремчуку та його родині комфортно в Іспанії і щось змінювати він не збирається.

Раніше форвард збірної України також спростував чутки про відхід з Валенсії.

Яремчук в Іспанії