Во время Олимпийских игр спортсмены неоднократно жаловались на кражи. Не обошло такое участие украинского борца Жана Беленюка.
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Беленюк остался без часов
После приезда домой Беленюк рассказал, что у него украли часы.
Из неприятных моментов Олимпиады – украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожные воры,
– написал в своем инстаграме Беленюк.
У Беленюка в Париже украли часы / фото из инстаграма борца
Последняя Олимпиада Беленюка
- Напомним, что в Рио-2016 Жан Беленюк стал серебряным призером Олимпиады. В Токио-2020 борец завоевал золотую медаль. Для полного олимпийского комплекта спортсмену не хватало "бронзы".
- Этот недостаток Жан ликвидировал в Париже. В бронзовом финале украинец победил представителя Польши Аркадиуша Кулинича. Этот поединок стал последним в спортивной карьере Беленюка. Легендарный спортсмен оставил борцовки на ковре, красиво попрощавшись со спортом.