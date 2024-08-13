Во время Олимпийских игр спортсмены неоднократно жаловались на кражи. Не обошло такое участие украинского борца Жана Беленюка.

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Беленюк остался без часов

После приезда домой Беленюк рассказал, что у него украли часы.

Из неприятных моментов Олимпиады – украли часы. У некоторых ребят похитили деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийской деревне. Ближе к отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали на протяжении всей Олимпиады, здесь более осторожные воры,

– написал в своем инстаграме Беленюк.

У Беленюка в Париже украли часы / фото из инстаграма борца

Последняя Олимпиада Беленюка