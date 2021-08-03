Украинский борец Беленюк заявил о проблемах перед финалом на Олимпиаде-2020

30-летний украинский борец Жан Беленюк прокомментировал выход в финал Олимпийских игр 2020 в Токио. За "золото" народный депутат 4 августа сразится с лидером посева из Венгрии Виктором Лоринцем.

В интервью Жан заявил, что в решающей схваткой он хочет порадовать Украину достойным результатом.

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"Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе. Беспокоит ли плечо? Я уже потом расскажу, что было. Не хочу в процессе соревнований освещать эту информацию. Хорошо, что я сейчас здесь есть", – заявил Беленюк.

Впрочем, спортсмен с оптимизмом расценивает свои шансы в финальном поединке с Виктором Лоринцем.

Мы встречались раз десять и я ни разу не проиграл. Надеюсь, так будет и в среду,

– заявил украинский борец.

Беленюк в Токио: путь к финалу