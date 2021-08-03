В інтерв'ю Жан заявив, що у вирішальній сутичці він хоче порадувати Україну гідним результатом.
До слова Втілила мрію у реальність: борчиня Черкасова феєрично здобула "бронзу" Олімпіади-2020
"Є деякі нюанси, які спіткали нас в процесі. Чи турбує плече? Я вже потім розповім, що було. Не хочу в процесі змагань висвітлювати цю інформацію. Добре, що я на даний момент тут є", – заявив Беленюк
Втім, спортсмен з оптимізмом розцінює свої шанси у фінальному поєдинку з Віктором Лорінцем.
Ми зустрічалися раз десять і я ні разу не програв. Сподіваюся, так буде і в середу,
– заявив український борець.
Беленюк у Токіо: шлях до фіналу
- У першій сутичці на Олімпійських іграх-2020 Беленюк зустрівся із сербом Зурабі Датунашвілі. Український борець ефектно переміг суперника з рахунком 3:1.
- В 1/4 фіналу українець переміг алжирця Башира Сід Азара. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Беленюку, оскільки він взяв бал останнім.
- Беленюк завоював путівку у фінал, перемігши хорвата Івана Хуклека – 1:7.