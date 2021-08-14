Рассказал только маме и ближайшим друзьям, – Беленюк о тяжелой травме накануне соревнований

Жан Беленюк рассказал, что за 3 недели до старта Олимпиады-2020 в Токио вывихнул плечо. В первые дни после травмы спортсмена беспокоила боль. Она не была острой, однако доставляла много хлопот.

Беленюк рассказал, что плечо сильно ныло. Казалось, что оно застыло, приходилось постоянно его разрабатывать. Спортсмен заметил: дискомфорт от травмы испытывает до сих пор.

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Рассказал только маме и ближайшим друзьям. После консультаций с врачом мы пришли к выводу, что об этом нельзя ни в коем случае никому говорить,

– рассказал спортсмен.

По словам Беленюка, он гнал от себя мысли, что может не восстановиться после травмы. Спортсмен старался не думать, что может вообще не выступить в Токио, и настроил себя на позитив.

Как Беленюк травмировался

Беленюк рассказал: ему казалось, что это произошло не зря.

Борец, с которым травмировался Беленюк, не был на сборе. Он пришел в зал на одну тренировку и не попадает в сборную.

Беленюка с этим борцом поставили, потому что он делает "обратный пояс", а этот захват реже встречается, чем "передний пояс". Его необходимо было отработать, чтобы умело защищаться и подготовиться к борьбе в Токио.

Как рассказывает Беленюк: "Соперник выполнил бросок, я перелетел через него и приземлился на локоть, который в этот момент поехал, и выскочило плечо".

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