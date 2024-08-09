26-летний спортсмен на пути к финалу Олимпиады-2024 одолел соперников из Дании, Грузии и Венгрии. В решающей схватке за "золото" встречался с представителем Ирана Алирезом Мохмадипиани, пишет 24 Канал.

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Медаль могла быть наша, но он уже не наш

Семен Новиков просто не оставил шансов сопернику, оформив "сухую" победу 7:0. Во время схватки было видно, в какой отличной форме подошел Новиков к Играм в Париже.

К слову, что "бронзу" в этой весовой категории получили украинец Жан Беленюк и Турпал Бисултанов из Дании. А вот вторая медаль Украины в греко-римской борьбе была завоевана Парвизом Насибовым, который завоевал "серебро" (вес до 67 килограммов).

Остается украинцем в душе

Что касается Новикова, то Семен – бывший член сборной Украины. В 2023-м году борец сменил гражданство и начал выступать под флагом Болгарии. У борца и украинской федерации были свои разногласия.

После получения олимпийского "золота" Семен Новиков сделал заявление относительно своих корней. Болгарский борец заверил, что продолжает чувствовать себя украинцем, а его семья продолжает жить в Украине.

Я родился в Украине, чувствую себя украинцем. Если я сменил гражданство, это не означает, что я перестал быть украинцем. Моя семья живет в Украине. Мои друзья живут в Украине, защищают Украину. Как могу, так и помогаю им,

– подчеркнул олимпийский чемпион в комментарии Трибуне.

Отметим, что это первая олимпийская медаль в карьере Новикова.