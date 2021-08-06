Не было времени ни на что, кроме спорта и политики, – Беленюк о подготовке к Олимпиаде-2020
Источник:24 канал
Жан Беленюк получил для Украины первое "золото" на Олимпийских играх в Токио. Впрочем, совмещать тренировки и деятельность на посту народного депутата было очень утомительно.
Поэтому сейчас он планирует отдохнуть, а затем полностью сосредоточиться на политике. Об этом олимпийский чемпион рассказал в эфире 24 канала.
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Беленюк: Счастлив, что реализовал свою амбициозную мечту
Он подчеркнул, что достаточно плодотворно занимался как политикой, так и подготовкой к Олимпиаде. И это довольно сильно истощило его организм. Ведь утром нардеп находился на пленарных заседаниях, а вечером более 3 часов тренировался.
И после этого у меня не было абсолютно времени ни на личную жизнь. Ни на что, кроме спорта и политики,
– вспомнил Беленюк.
Впрочем, борец очень счастлив, что реализовал свою амбициозную мечту – завоевать для нашей страны золотую олимпийскую награду. "Меня очень порадовало, что именно такой результат, к которому мы действительно долго шли с тренером, моей командой", – отметил он.
И добавил, что чувствовал поддержку от многих людей. В частности веру в то, что он может получить "золото" после серебряной медали на Олимпийских играх в Рио, которые состоялись в 2016 году.Напомним. Жан Беленюк в 2016 году в Рио-де-Жанейро стал серебряным призером. В финальной схватке он уступил россиянину Давиту Чакветадзе.
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Жан Беленюк завоевал "золото" на Олимпиаде-2020: главное
- Жан Беленюк 4 августа принес первую золотую медаль для Украины на Олимпийских играх в Токио.
- Спортсмен в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов победил венгра Виктора Леринца.
- Комментируя победу, олимпиец не мог сдержать слез. Он поблагодарил за поддержку и добавил, что шел к "золоту" с 9 лет. В то же время он признался, что накануне Олимпиады получил тяжелую травму, из-за чего мог вообще не участвовать в соревнованиях.