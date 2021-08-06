Не было времени ни на что, кроме спорта и политики, – Беленюк о подготовке к Олимпиаде-2020

Жан Беленюк получил для Украины первое "золото" на Олимпийских играх в Токио. Впрочем, совмещать тренировки и деятельность на посту народного депутата было очень утомительно.

Поэтому сейчас он планирует отдохнуть, а затем полностью сосредоточиться на политике. Об этом олимпийский чемпион рассказал в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что достаточно плодотворно занимался как политикой, так и подготовкой к Олимпиаде. И это довольно сильно истощило его организм. Ведь утром нардеп находился на пленарных заседаниях, а вечером более 3 часов тренировался.

И после этого у меня не было абсолютно времени ни на личную жизнь. Ни на что, кроме спорта и политики,

– вспомнил Беленюк.

Впрочем, борец очень счастлив, что реализовал свою амбициозную мечту – завоевать для нашей страны золотую олимпийскую награду. "Меня очень порадовало, что именно такой результат, к которому мы действительно долго шли с тренером, моей командой", – отметил он.

И добавил, что чувствовал поддержку от многих людей. В частности веру в то, что он может получить "золото" после серебряной медали на Олимпийских играх в Рио, которые состоялись в 2016 году.

Жан Беленюк в 2016 году в Рио-де-Жанейро стал серебряным призером. В финальной схватке он уступил россиянину Давиту Чакветадзе.

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