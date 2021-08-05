Жан Беленюк признается: смог полностью реализоваться на Олимпиаде только благодаря вере и оптимизму его тренера – Владимира Шацкого.
Стоит знать "Золотой" олимпиец и "слуга народа": биография Жана Беленюк
Тяжелая травма Беленюка
Перед вылетом на Олимпиаду врачи осмотрели спортсмена и заверили, что необходима операция на плече. Надежды Беленюка и его тренера на участие в соревнованиях медики называли "авантюрой".
По сюжету о том, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги. Я думаю, что я этим и займусь в будущем, потому что реально ситуация была слишком критична,
– вспоминает борец.
Беленюк рассказал, что тогда в столовой даже не мог держать поднос, а только через неделю начал разрабатывать руку.
Спортсмен особо отметил работу врача Александра Вербицкого. За то, что тот каждый день работал со своим подопечным. Борец уверен, что это и помогло ему завоевать золотую медаль.
Жан Беленюк станцевал гопак после победы на Олимпиаде / Фото НОК
Победа Беленюка
- Жан Беленюк 4 августа завоевал золото на Олимпийских играх в дисциплине греко-римской борьбе. В финале он победил венгра Виктора Левинца.
- Проигрывая по ходу поединка 0:1, Беленюк захватил инициативу и одержал победу – 5:1. Это стало первым и долгожданным "золотом" Украины на Олимпиаде в Токио.