Тож наразі він планує відпочити, а потім повністю зосередитися на політиці. Про це олімпійський чемпіон розповів в ефірі 24 каналу.
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Беленюк: Щасливий, що реалізував свою амбітну мрію
Він підкреслив, що достатньо плідно займався як політикою, так і підготовкою до Олімпіади. І це досить сильно виснажувало його організм. Адже зранку нардеп перебував на пленарних засіданнях, а ввечері понад 3 години тренувався.
І після цього в мене не було абсолютно часу ні на особисте життя. Ні на що, крім спорту й політики,
– пригадав Беленюк.
Втім борець дуже щасливий, що реалізував свою амбітну мрію – вибороти для нашої держави золоту олімпійську нагороду. "Мене дуже потішило, що саме такий результат, до якого ми дійсно довго йшли з тренером, моєю командою", – зазначив він.
І додав, що відчував підтримку від багатьох людей. Зокрема віру в те, що він може здобути "золото" після срібної медалі на Олімпійських іграх у Ріо, які відбулися в 2016 році.
Беленюк прокоментував перемогу на Олімпіаді-2020: відео 24 каналу
Жан Беленюк здобув "золото" на Олімпіаді-2020: головне
- Жан Беленюк 4 серпня приніс першу золоту медаль для України на Олімпійських іграх у Токіо.
- Спортсмен у фіналі греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів переміг угорця Віктора Лерінца.
- Коментуючи перемогу, олімпієць не міг стримати сліз. Він подякував за підтримку та додав, що йшов до "золота" з 9 років. Водночас він зізнався, що напередодні Олімпіади отримав важку травму, через що міг взагалі не брати участі в змаганнях.