Когда узнал, что Фьюри отказался от боя с Усиком: забавное видео с Беленюком

Олимпийский чемпион-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал героем интересного видео. Спортсмен посягнул на бой против Александра Усика.

Боксерский паблик решил поднять всем настроение. На их странице в инстаграмме появилось видео с обладателем двух олимпийских наград по борьбе Жаном Беленюком. В ролике видно, в какой отличной форме он находится, выполняя упражнения в тренажерном зале.

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Все бы ничего, если бы в начале не адресовалось это видео Александру Усику. В шутку предположили, что Жан мог бы стать соперником украинца, если Тайсон Фьюри откажется от поединка за абсолют.

Когда узнал, что Фьюри отказался от боя,

– подписали видео

Забавное видео с Жаном Беленюком

Напомним, что недавно российский боксер Арслан Аллиев бессмысленно обратился к Усику и бросил ему вызов.

Усик хочет отобрать пояс, которым владеет Фьюри