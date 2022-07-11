Хэй: Необходимо поставить Усика выше Эй Джея

По мнению Дэвида Хэя, только один боец ​​современности боксирует лучше, чем Александр Усик. На вершине рейтинга оказался Тайсон Фьюри, заявивший, что уходит с профессионального ринга.

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В тройке бывшего чемпиона мира оказался будущий соперник украинца Энтони Джошуа. В пятерке лучших в тяжелом весе нашлось место и Деонтею Уайлдеру.

А вот топ-5 замкнул Диллиана Уайта, ставшего последним соперником в карьере лидера рейтинга Фьюри. Тайсону удалось защитить титул WBC в тяжелом весе. Фьюри нокаутировал соперника в шестом раунде.

Надо назвать Фьюри, Джошуа. Хотя необходимо поставить Усика выше Эй Джея. Сейчас топ-5 – это Фьюри, Усик, Джошуа, Уайлдер. Пятым номером я могу назвать непобежденного молодого бойца или кого-то проверенного. Вероятно, я выберу Диллиана Уайта,

– сказал Хэй.

Интересно, что мало людей в боксерском сообществе верят, что Фьюри больше не выйдет на ринг и не захочет побороться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тайсон же заявил, что вернется только при одном условии, если ему заплатят 500 миллионов.

"Цыганский король" как бы избегает возможного боя против Усика, хотя раньше заявлял, что хотел бы выйти в ринг против украинца. А вот против своего земляка Энтони Джошуа он готов побоксировать. Похоже, что Фьюри просто боится Усика.

К слову. Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Победитель этого поединка может вернуть Фьюри на ринг для абсолюта.