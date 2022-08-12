В четверг, 11 августа, в Лиге Европы и Лиге Конференций прошли поединки третьего квалификационного раунда. Украина потеряла еще один клуб в еврокубках, сообщает 24 канал. После вылета Ворсклы от АИКа, Лигу Конференций покинула и Заря. Минимальной победы в первом поединке не хватило луганчанам для прохода в Университете. Ответный матч уверенно выиграли румыны.
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Теперь же в еврокубках остаются Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов, а также Днепр-1 – в Лиге Европы. Для команды Александра Кучера это будет дебютный сезон на международной арене.
Команда начнет свой путь с раунда плей-офф ЛЕ. 11 августа определился соперник днепрян. Им стал кипрский АЕК из города Ларнака. Команда преодолела барьер в виде сербского Партизана (2:1, 2:2) и вышла на украинцев.
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Когда и где матчи
Первая игра будет номинально "домашней" для днепрян и пройдет 18 августа в словацком городе Кошице. Начало – в 20:00 по киевскому времени. В свою очередь ответный матч в Ларнаке назначен на 25 августа. Время – то же самое.
Победитель дуэли выйдет в дебютный для себя групповой раунд Лиги Европы. Проигравший тоже не останется без евроосени, поскольку опустится в Лигу Конференций.
Украина в еврокубках 2022-2023:
- Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Там дончане будут жребий из третьей корзины.
- Динамо стартовало в квалификации ЛЧ со второго раунда. Киевляне уже прошли Фенербахче (0:0, 2:1) и Штурм (1:0, 2:1) и теперь поспорят с Бенфикой за право сыграть в группе.
- Если киевляне проиграют лиссабонцам, то опустятся в групповую стадию Лиги Европы. Туда же попадет и Днепр-1, если пройдет АЭК.
- Заря и Ворскла уже приостановили выступления в Лиге Конференций. В групповом раунде этого турнира сыграет Днепр-1 в случае вылета от АЕКа.