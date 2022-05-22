Не перестає приємно дивувати

Марина Бех-Романчук стала другою у стрибках у довжину. Це перша нагорода для легкоатлетки у коронній дисципліні на етапі Діамантової ліги, пише 24 канал.

До теми Синьо-жовтий п'єдестал: бігунки Ткачук та Рижикова вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

Змагання українка розпочала з 6.55, але вже у другій спробі покращила свій результат на 11 сантиметрів – 6.66. На жаль, чотири наступні спроби Марини були незараховані через заступ. Але навіть цього вистачило для того, щоб підійнятись на п'єдестал.

Перестрибала Бех-Романчук лише олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо. Німкеня стрибнула за межі семи метрів – 7.09. Це рекорд змагань.

Цікаво, що Міхамбо у двох спробах продемонструвала стрибок за понад 7 метрів, але четверта спроба була найкращою для стрибунки.

Трійку призерок замкнула спортсменка Лоррейн Юґен, яка на очах рідних уболівальників здобула "бронзу".

Трійка призерок (у метрах)

Малайка Мігамбо (Німеччина) – 7.09 Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.66 Лоррейн Юґен (Велика Британія) – 6.65

Нагадаємо, що на попередньому етапі Діамантової ліги Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. Тоді Марина стрибнула на 14.73 метри.

Цікаво! Бех-Романчук здобула "срібло" на чемпіонаті світу-2022 у сербському Белграді. Марина стала другою потрійному стрибку. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу легкоатлетка розповіла про тонкощі нових правил, чи буде надалі змагатись у некоронній дисципліні та про те, як війна впливає на її моральний стан.

Ще дві нагоди українок

Етап у Бірмінгемі став тріумфальним для України. Ще дві легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова оформили синьо-жовтий п'єдестал за підсумками бігу на 400 метрів через бар'єри.

Щільність результатів просто зашкалює. Ткачук випередила свою партнерку по команді Рижикову лише на долю секунди. Результат Вікторії – 55,25 секунди, а Анни – 55.37. України відповідно посіли друге та третє місця.

Переможницею дисципліни стала Далайла Мухаммад із США – 54.54 секунди.