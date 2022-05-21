Украинки финишировали в тройке лучших

Бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук завоевали "серебро" и "бронзу" на дистанции 400 метров. Победительницей забега стала представительница США Мухаммад, пишет 24 канал.

Читайте також Ляхова з рекордом виграла першу золоту медаль після декрету та зворушливо присвятила її Україні

Для Рыжиковой этап Бриллиантовой лиги в Бирмингеме стал вторым легкоатлетическим турниром в летней части сезона. В итальянской Савоне украинская завоевала "серебро". Также тогда бегунья Ольга Ляхова завоевала "золото" на первом международном старте за 20 месяцев в забеге на 800 метров.

Зато у Ткачука вообще не было стартов в 2022 году.

Обе спортсменки несколько раз торжествовали в предыдущем сезоне Бриллиантовой лиги.

На турнире в Бирмингеме Рыжикова и Ткачук противостояли нескольким звездным оппонентам. Среди них – серебряная призерка Олимпиады-2020 в беге на 400 метров с барьерами Далайла Мухаммад, бронзовая призерка Игр в Токио в эстафете Джаньев Рассел, призер южноамериканских соревнований по бегу Джанна Вудрафф.

Обе украинки финишировали в тройке лучших. Виктория опередила Анну и других конкуренток в борьбе за серебро на последних 50 метрах дистанции и финишировала второй.

К слову. Бриллиантовая лига – самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике.

Бег на 400 метров с барьерами: результаты

Далайла Мухаммад (США) – 54.54 секунд

Виктория Ткачук (Украина) – 55.25 секунд

Анна Рыжикова (Украина) – 55.37 секунд

Что известно о легкоатлетке