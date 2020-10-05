Украинская легкоатлетка Дарья Михайлова заняла 9-е место в престижном Лондонском марафоне. Украинка показала лучшее время в карьере.

Михайлова преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут и 29 секунд. Украинка отстала от победительницы соревнований, которой стала кенийка Бригид Косгей, на 8 минут и 31 секунду, сообщила Дарья в своем Instagram.

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Рекорд среди украинок

Предыдущий лучший результат в карьере Михайловой – 2:28:15. С таким временем украинская легкоатлетка преодолела дистанцию в октябре 2019 года в Белой Церкви. Она также установила рекорд среди всех украинок, которые принимали участие в марафоне в Лондоне.

Ранее лучший результат на этом марафоне показала в 2014 году Людмила Коваленко, которая заняла 9-е место (2:31:31), а в далеком 1993 году Галина Жульєва тоже была девятой (2:41:50).

По словам Михайловой, погодные условия были ужасными. В столице Англии дождливо, поэтому спортсменам пришлось бежать в дождевиках. На дистанции у Дарьи был лишь выбор – добежать до финиша или покинуть дистанцию досрочно.

Но украинка с первых метров старалась правильно распределить свои силы по дистанции, чтобы завершить гонку. 19-ти спортсменам таки не удалось добежать до конца дистанции.

Интересно! Лондонский марафон входит в шестерку элитных марафонов мира. С 1981 года мужчины и женщины участвуют в соревнованиях по шоссейному бегу. Пробег имеет "платиновый статус" для шоссейных пробегов Мировой легкой атлетики. Рекордом трассы остается время 2:17:01, которое было показано в 2017 году кенийкой Мэри Кейтани.

Результаты Лондонского марафона: топ-10