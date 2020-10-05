Со скоростью света: украинка с рекордом попала в топ-10 марафона в Лондоне
Украинская легкоатлетка Дарья Михайлова заняла 9-е место в престижном Лондонском марафоне. Украинка показала лучшее время в карьере.
Михайлова преодолела дистанцию за 2 часа 27 минут и 29 секунд. Украинка отстала от победительницы соревнований, которой стала кенийка Бригид Косгей, на 8 минут и 31 секунду, сообщила Дарья в своем Instagram.
Эксклюзив: Как правильно подготовиться к стартам: эксклюзив успешной легкоатлетки Софии Яремчук
Рекорд среди украинок
Предыдущий лучший результат в карьере Михайловой – 2:28:15. С таким временем украинская легкоатлетка преодолела дистанцию в октябре 2019 года в Белой Церкви. Она также установила рекорд среди всех украинок, которые принимали участие в марафоне в Лондоне.
Ранее лучший результат на этом марафоне показала в 2014 году Людмила Коваленко, которая заняла 9-е место (2:31:31), а в далеком 1993 году Галина Жульєва тоже была девятой (2:41:50).
По словам Михайловой, погодные условия были ужасными. В столице Англии дождливо, поэтому спортсменам пришлось бежать в дождевиках. На дистанции у Дарьи был лишь выбор – добежать до финиша или покинуть дистанцию досрочно.
Но украинка с первых метров старалась правильно распределить свои силы по дистанции, чтобы завершить гонку. 19-ти спортсменам таки не удалось добежать до конца дистанции.
Результаты Лондонского марафона: топ-10
- Бригид Косгей (Кения) – 2:18.58
- Сара Холл (США) – 2:22.01
- Рут Чепнгетич (Кения) – 2:22.05
- Ашет Бекери (Эфиопия) – 2:22.51
- Алему Мегерту (Эфиопия) – 2:24.23
- Молли Сейдл (США) – 2:25.13
- Герда Стейн (ЮАР) – 2:26.51
- Шинейд Дайвер (Австралия) – 2:27.07
- Дарья Михайлова (Украина) – 2: 27.29
- Волари Джемели (Кения) – 2:28.18