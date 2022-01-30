Как Бех-Романчук с личным рекордом стала первой в тройном прыжке: победное видео

Марина Бех-Романчук приняла участие в чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении. Спортсменка победила в непривычном для себя виде программы.

Дебют мечты от Бех-Романчук

26-летняя легкоатлетка специализируется на прыжках в длину. Но на чемпионате Украины, который проходил в течение 29 – 30 января, Марина Бех-Романчук решила впервые выступить в тройном прыжке.

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Первый старт выдался для участницы Олимпиады-2020 триумфальным. Бех-Романчук завоевала "золото". Ее результат составил 14,34 метра.

Интересно, что Ольга Саладуха на Олимпийских играх в Токио в квалификации тройного прыжка продемонстрировала лишь 13,91 метра. Этот результат хуже цифры Бех-Романчук, которая впервые приняла участие в подобной дисциплине.

Видео выступления Бех-Романчук

Похвала от чемпионки

Марина прокомментировала свое выступление на своей странице в инстаграме. Спортсменка коротко подписала фото.

Мои первые соревнования в тройном прыжке. Неплохой и мой первый личный рекорд — 14,34 метра,

– написала легкоатлетка.

Первый комментарий под постом оставила как раз Ольга Саладуха, которая похвалила Марину: "Супер. Уже давно пора было".