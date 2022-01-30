Левченко начала сезон
На турнире в Германии открывала сезон и украинка Юлия Левченко. Она была одной из претенденток на высокие места.
Смотрите также Передаем эстафету молодежи, – Саладуха трогательно попрощается со спортом на детских соревнованиях
Украинка заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам в высоту на первом этапе серии World Athletics Indoor Tour Gold в Карлсруэ
На старте золотой серии Мирового легкоатлетического тура Левченко уступила представительнице Черногории Марии Вукович. Украинка и черногорка прекратили выступления на высоте 1.88 метра.
Юлия преодолела эту отметку с третьей попытки, тогда как Вукович потребовалось меньшее количество попыток.
Но в итоге ни Вукович, ни Левченко не вели борьбу за победу.
Победу разделили немка Имке Оннен и британка Эмили Борсвик. Спортсменки показали одинаковый результат – 1.91 метра.